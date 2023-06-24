Уголовное дело возбуждено против главы и основателя ЧВК "Вагнер" Пригожина

Федеральная служба безопасности Российской Федерации возбудила уголовное дело против главы и основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина в связи с призывом к вооруженному мятежу.

Согласно телеграм-каналу РИА Новости, военная техника "Вагнера" вошла в Ростов-на-Дону, обстановка в городе напряженная, но в целом спокойная. В городе отменены все массовые мероприятия. В Воронежской области, а также в Москве и Московской области введен режим контртеррористической операции. В Липецкой области отменены все массовые мероприятия. Руководство России предпринимает меры для того, чтобы не допустить эскалации событий.

Владимир Путин выступил с обращением к народу

В связи с ситуацией вокруг главы ЧВК "Вагнер" с обращением к народу выступил Президент России Владимир Путин. По его словам, власть не допустит повторения трагедии гражданской войны, и организаторы мятежа ответят за предательство Родины.

Обыски в здании "ЧВК Вагнер Центра"

Российские силовики начали проводить обыски в здании "ЧВК Вагнер Центра" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание "Фонтанка" в телеграм-канале. Такжелюди в масках и с автоматами работают у отеля и ресторана, которые связывают с основателем "Вагнера" Пригожиным.