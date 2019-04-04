Уголовное заключение ввели в Австралии за сцены насилия в социальных сетях

Законопроект предусматривает наказание для медиакомпаний за неэффективную борьбу с материалами, содержащими, например, сцены убийств. Если его срочно не удалят, руководству грозит штраф до 10 процентов годового оборота компании, а также тюремное заключение на срок до трех лет. Законопроект приняли на фоне недавнего теракта в Новой Зеландии. Там австралиец устроил стрельбу в мечетях. Кровавое нападение он транслировал в соцсети.