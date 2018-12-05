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Уголовную ответственность за пропаганду русского мира предложили ввести в Украине
В Украине предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду русского мира и отрицание российской агрессии. С такой инициативой выступил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. А депутаты Верховной рады от внефракционной радикально-националистической партии "Всеукраинское объединение "Свобода" выступили за прекращение международных договоров с Россией. Соответствующий документ внесен на рассмотрение в парламент. Напомним, в январе 2015 года Рада приняла заявление, в котором Россия называется страной-агрессором. В российском МИДе назвали эти утверждения бездоказательными, а также публичными инсинуациями.
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