Угонщик решил похитить автомобиль прямо на глазах у владельца, но дальше все пошло не так

Этот автоугон может стать пособием для злоумышленников, как делать не стоит. Судя по всему, история произошла где-то на Ближнем Востоке. Угонщик решил похитить автомобиль прямо на глазах у владельца. Мужчина оставил дверь в салон открытой, а ключи находились в замке зажигания. Этим и воспользовался жулик, который залез в авто. Но уехать далеко не получилось, так как хозяин спохватился и кинулся в погоню. А дальше как в голливудском блокбастере. Человек на ходу попытался запрыгнуть в машину, но упал. Сам же воришка испугался, врезался в гараж и сбежал.