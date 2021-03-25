КНДР запустила 2 баллистические ракеты в Японское море. Снаряды упали за пределами эксклюзивной экономической зоны страны, тем не менее, береговая охрана выпустила предупреждение для рыболовецких судов. По сообщением премьер-министра Японии, ракетные пуски представляют собой угрозу для безопасности региона и Японии, а также нарушают резолюции Совбеза ООН. Совет безопасности государства собрался на срочное заседание. Кроме того, экстренное совещание созвало и правительство Южной Кореи. Напомним, последний раз КНДР осуществляла запуск баллистических ракет в марте прошлого года.