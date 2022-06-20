Угроза нового противостояния Будапешта и Брюсселя

Введение режима ЧП, ограничение цен на продовольствие и топливо грозит новым противостоянием между Будапештом и ЕС. Об этом пишет информагентство Associated Press. Брюссель может посчитать происходящее в Венгрии нарушением принципов рыночной торговли и ценообразования. Не последнюю роль играет предвзятость ЕС по отношению к президенту Виктору Орбану, который в открытую не поддержал широкие санкции против России. В попытках надавить на Будапешт Брюссель угрожает судебным иском.