Угроза разрушительного цунами

В Новой Зеландии десятки тысяч жителей сегодня вынуждены были покинуть свои дома. Страну потрясло новое землетрясение. Третий толчок был магнитудой 8,1. Власти вновь объявили угрозу цунами. Афтершоки у островов регистрировались еще несколько часов. Их было более 20.