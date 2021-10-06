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Угроза теракта в Вашингтоне
В Вашингтоне полиция арестовала мужчину после того, как он припарковал "подозрительный фургон" у здания Верховного суда. Некоторые очевидцы сообщали, что он грозился совершить теракт, заявляя, что время для разговоров истекло. Однако полицейские сообщили, что в автомобиле никакого оружия не обнаружено.
Стрельба в поезде в Аризоне
В Аризоне еще один инцидент завершился отнюдь не мирно. Сотрудники Агентства по наркоконтролю наткнулись на нарушителей во время проверки поезда. Один из них задержан, а второй открыл по правоохранителям огонь. В результате стрелка удалось ликвидировать. При исполнении погиб один офицер, еще двое сотрудников наркоконтроля ранены.
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