Угроза теракта в Вашингтоне

В Вашингтоне полиция арестовала мужчину после того, как он припарковал "подозрительный фургон" у здания Верховного суда. Некоторые очевидцы сообщали, что он грозился совершить теракт, заявляя, что время для разговоров истекло. Однако полицейские сообщили, что в автомобиле никакого оружия не обнаружено.

В Аризоне еще один инцидент завершился отнюдь не мирно. Сотрудники Агентства по наркоконтролю наткнулись на нарушителей во время проверки поезда. Один из них задержан, а второй открыл по правоохранителям огонь. В результате стрелка удалось ликвидировать. При исполнении погиб один офицер, еще двое сотрудников наркоконтроля ранены.