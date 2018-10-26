Угроза цунами объявлена в Средиземном море

Сообщения появились после мощного землетрясения магнитудой 6,8 у берегов Греции. Подземные толчки ощущались по всей стране. Напуганные люди выбегали посреди ночи из своих домов. На материковой части частично обрушилась церковь в городе Пирос. На острове Закинтос были повреждены линии электропередачи. Кроме того, здесь землетрясение вызвало небольшое цунами в Ионическом море. Подземные толчки ощутили также в Албании, южной Италии и на Мальте.