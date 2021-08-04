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Угрожавший взрывом в правительстве Украины был недоволен работой чиновников

Угрожавший взрывом в правительстве Украины был недоволен работой чиновников и финансовым обеспечением бывших военных. Об этом заявили в прокуратуре. Напомним, сегодня утром вооруженный гранатой мужчина ворвался в здание Кабмина и угрожал взорвать, если его не выслушают. В ходе спецоперации он был задержан. Сообщается, что сдаться уговорил его друг.

Также стало известно, что захватчик Кабмина ранее воевал в Донбассе, был сапером в батальоне "Айдар". В ходе боев получил контузию. Ему грозит до 15 лет: полиция откроет дело по четырем статьям.

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