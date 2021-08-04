3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Угрожавший взрывом в правительстве Украины был недоволен работой чиновников
Угрожавший взрывом в правительстве Украины был недоволен работой чиновников и финансовым обеспечением бывших военных. Об этом заявили в прокуратуре. Напомним, сегодня утром вооруженный гранатой мужчина ворвался в здание Кабмина и угрожал взорвать, если его не выслушают. В ходе спецоперации он был задержан. Сообщается, что сдаться уговорил его друг.
Также стало известно, что захватчик Кабмина ранее воевал в Донбассе, был сапером в батальоне "Айдар". В ходе боев получил контузию. Ему грозит до 15 лет: полиция откроет дело по четырем статьям.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов