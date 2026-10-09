Уиткофф и Кушнер 9 октября встретятся с делегацией Украины

В Совете Безопасности ООН на 9 октября запланирована встреча по Киеву. Заседание по теме "Поддержание мира и безопасности в Украине" намечено на 22:00 по минскому времени.

Параллельно с этим в Майами американские переговорщики Уиткофф и Кушнер 9 октября намерены встретиться с украинской делегацией. Об этом сообщает агентство Reuters. Уточняется, что стороны обсудят "новые идеи и предложения по урегулированию" конфликта. К ним присоединятся представители Великобритании, Франции, Германии, ЕС и НАТО.

Уиткофф и Кушнер также планируют посетить Москву в конце октября, информирует Axios со ссылкой на источник.

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