Уиткофф и Кушнер прибыли в Кремль для переговоров

Американская делегация по украинским переговорам уже находится в Кремле. Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера - сегодня принял президент России. Ранее гости провели три с половиной часа на деловом обеде со спецпредставителем Владимира Путина - Кириллом Дмитриевым. (Он сопровождает посланников в Кремль).

Напомним, Российский лидер дал указание - с полуночи в течение 3-х суток не наносить ударов по Киеву.

Как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков - это связано с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков. Кроме того, в силу вступило и локальное прекращение огня для ремонта Запорожской АЭС - (оно было достигнуто при посредничестве МАГАТЭ).