Уиткофф: Россия и США обсуждают доступ к портам в Черном море

Спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что в рамках контактов по Украине в том числе обсуждаются вопросы, касающиеся Запорожской атомной электростанции и доступа к портам на Черном море. Об этом информирует ТАСС.

"Есть регионы, на которые, как мы все знаем, нацелены русские. Там находится ядерный реактор, который поставляет довольно много электроэнергии в Украину. С этим нужно разобраться", - сказал он в эфире телеканала CBS News. "Доступ к портам. Потенциальное соглашение по Черному морю. Есть так много элементов, необходимых для реализации прекращения огня", - продолжил Уиткофф.

Он также отметил, что иногда сравнивает конфликт в Украине и ситуацию в секторе Газа, подчеркнув, что Газа - "это ограниченное, определенное пространство". "Так что кризис в Украине - гораздо более сложная ситуация, и все же никто не сдается", - продолжил спецпосланник американского лидера. "Все заинтересованные стороны, включая европейцев, привержены тому, чтобы сделать все необходимое для успешного урегулирования", - резюмировал он.