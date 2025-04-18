Уиткофф с Путиным обсуждал "вопрос территорий" Украины - СМИ

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Американский спецпосланник Стив Уиткофф заявил, что во время своего визита в Россию обсуждал "вопрос территорий", который, по его мнению, скоро может быть частично решен, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

По словам Стива Уиткоффа, территориальный вопрос является ключом к разрешению конфликта и может стать центральным в сделке. "Уиткофф предположил, что Украина может меньше заботиться о некоторых регионах, если они являются русскоязычными", - говорится в материале издания.

Ранее Владимир Зеленский, комментируя слова Стива Уиткоффа, обвинил того в превышении должностных полномочий за обсуждение признания новых регионов России. 17 апреля Владимир Зеленский заявил, что спецпосланник американского президента принял для себя "стратегию российской стороны". Он добавил, что не видит у дипломата "мандата обсуждать украинские территории".