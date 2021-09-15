Ухищрения для вакцинации: бесплатное мороженое в обмен на прививку

Строго по распоряжению правительства. На какие только ухищрения не идут сотрудники канадской системы здравоохранения, чтобы исполнить предписание по широкой вакцинации населения.

Подсмотрено пользователями соцсетей: одна из клиник вакцинации предлагает детям бесплатное мороженое в обмен на прививку без разрешения родителей! Вход охраняет полиция, чтобы родители не вмешивались.

Компании США грозят увольнением невакцинированным сотрудникам

Настоящий прививочный ажиотаж и в США после соответствующего указа Джо Байдена. Телеканал CNBC сообщает: американские компании вынуждают прививаться своих сотрудников, угрожая увольнением. Обязательную прививку от COVID-19 требуют даже в сферах, где прямого контакта с клиентами нет. Например, технологии и финансы.

Французские медики протестуют против паспортов вакцинации