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Ухищрения для вакцинации: бесплатное мороженое в обмен на прививку
Строго по распоряжению правительства. На какие только ухищрения не идут сотрудники канадской системы здравоохранения, чтобы исполнить предписание по широкой вакцинации населения.
Подсмотрено пользователями соцсетей: одна из клиник вакцинации предлагает детям бесплатное мороженое в обмен на прививку без разрешения родителей! Вход охраняет полиция, чтобы родители не вмешивались.
Компании США грозят увольнением невакцинированным сотрудникам
Настоящий прививочный ажиотаж и в США после соответствующего указа Джо Байдена. Телеканал CNBC сообщает: американские компании вынуждают прививаться своих сотрудников, угрожая увольнением. Обязательную прививку от COVID-19 требуют даже в сферах, где прямого контакта с клиентами нет. Например, технологии и финансы.
Французские медики протестуют против паспортов вакцинации
А во Франции уже медики борются с дискриминацией на рабочем месте. С сегодняшнего дня все медработники страны обязаны предъявить своим работодателям справки о полной вакцинации. В случае отсутствия документа их от работы отстранят.
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