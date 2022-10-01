"Уходи!" Британцы набросились на Трасс после угроз в адрес Путина

Пользователей Twitter возмутило заявление премьера-министра Великобритании Лиз Трасс о готовности ввести против России новые санкции после вхождения в ее состав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Трасс написала в социальной сети, что готова без колебаний принять дальнейшие меры, в том числе ввести новые санкции, чтобы парализовать "военную машину (президента России. - Прим. ред.) Владимира Путина". Она также добавила, что Великобритания "никогда не признает" Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области в составе России.

