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"Уходи!" Британцы набросились на Трасс после угроз в адрес Путина
Пользователей Twitter возмутило заявление премьера-министра Великобритании Лиз Трасс о готовности ввести против России новые санкции после вхождения в ее состав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Трасс написала в социальной сети, что готова без колебаний принять дальнейшие меры, в том числе ввести новые санкции, чтобы парализовать "военную машину (президента России. - Прим. ред.) Владимира Путина". Она также добавила, что Великобритания "никогда не признает" Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области в составе России.
Пользователи сочли подобные слова неуместными, призвав прекратить тратить деньги на Украину и уделить большее внимание внутренним проблемам страны.
Фото: ©Пресс-служба МИД России
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