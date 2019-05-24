Уходит со слезами на глазах. Тереза Мэй объявила о своей отставке

Тереза Мэй объявила о своей отставке! При этом премьер-министр не смогла сдержать эмоций: в конце речи ее голос дрожал, а на глазах появились слезы.

Мэй уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Это значит, что ей автоматически придется покинуть и кресло главы британского парламента. Это произойдет, как только будет выбран новый лидер партии. Основным кандидатом является Борис Джонсон - бывший глава британского внешнеполитического ведомства. Ожидается, что за пост также поборются нынешний глава МИД Джереми Хант, глава МВД Саджид Джавид и экс-председатель нижней палаты парламента Андреа Лидсом.