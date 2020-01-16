Уходящее десятилетие стало самым жарким в истории Земли

Прошедшее десятилетие, с 2010 по 2019 годы, признано самым жарким за всю историю наблюдений. Об этом заявили эксперты Всемирной метеорологической организации. Всему виной - глобальное потепление, вызванное увеличением выбросов углекислого газа в атмосферу. Ледники продолжают таять, а пожары и осадки - увеличиваться.



Так, в охваченной уже несколько месяцев лесными пожарами Австралии, сразу в нескольких штатах прошел дождь. Выпало до 50-ти миллиметров осадков, сильные грозы вызвали наводнение в Мельбурне. Однако дождей недостаточно, чтобы потушить масштабные возгорания.



