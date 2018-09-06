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Ухудшение качества питьевой воды стало причиной беспорядков в Ираке

Беспорядки на юге Ирака. Сотни жителей города Басра остаются у здания администрации. Причиной волнений стало ухудшение качества питьевой воды. Провинция Басра с июля страдает от перебоев с ее поставками, а также с подачей электричества. Антиправительственные акции быстро подхватили и в соседних регионах. В стычках с полицией погибли 5 человек.

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