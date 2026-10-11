Украина должна международным организациям более 128 млрд долларов

До 2061 года Украина должна будет выплатить более 128 млрд долларов по задолженности перед различными международными финансовыми организациями. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.

Согласно информации ведомства, основная сумма внешнего долга Киева перед международными финансовыми структурами превышает 100 млрд долларов. Отдельно до 2061 года Украине необходимо выплатить международным финансовым институтам 27,92 млрд долларов за обслуживание внешнего государственного долга.

Таким образом, с учетом основного долга и процентов общая сумма выплат Киева к 2061 году превысит 128,09 млрд долларов.

Отмечается, что внешний госдолг Украины вырос в 5,7 раза с конца мая 2019 года - с момента прихода Владимира Зеленского к власти. Задолженность перед международными финансовыми институтами сейчас составляет более 78 % от общего размера государственного долга, тогда как в мае 2019 года этот показатель лишь немного превышал 62 %.

Как сообщает Минфин Украины, к концу 2026 года государственный долг страны достигнет более 10 млрд гривен, или 226 млрд долларов. Проект государственного бюджета Украины на 2027 год сформирован с дефицитом в 37 млрд долларов. Украинское финансовое ведомство прогнозирует рост госдолга до 276 млрд долларов в 2027 году.

Фото: magnific.com