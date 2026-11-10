Украина готова передать Польше антидроновые технологии
Замглавы Минобороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что Украина согласилась передать Варшаве технологии защиты от беспилотников, пишет ТАСС.
"Украина согласилась передать Польше необходимые нам антидроновые технологии", - написал он в соцсети X, уточнив, что участвует в переговорах в Киеве.
Именно доступ к этим технологиям Варшава называла ключевым условием для передачи Киеву выведенных из эксплуатации истребителей МиГ-29 советского производства.