Киев объявил, что намерен в будущем году потратить рекордные 110 млрд долларов только на военные нужды. При этом ежедневные расходы на войну составят 190 млн. Этими деньгами Украина не располагает. Комментаторы полагают, что Киев таким образом начинает торг с ЕС.

В середине октября европейские лидеры соберутся на саммит, чтобы обсудить финансирование Украины. Киев же выдвинул явно завышенные требования, начиная торг. Уже сейчас Зеленский требует от ЕС 27 млрд евро в дополнение к обещанному кредиту в 90 млрд. В Брюсселе явно недоумевают, куда так стремительно исчезают деньги, поступающие в Киев?

Воевать Украина собирается, по всем приметам, еще долго. Здесь все чаще говорят о неизбежной мобилизации женщин, поскольку в окопах не хватает солдат.

Глава российского МИД заявил, что такая мобилизация неизбежна. По словам Сергея Лаврова, у России есть подтверждающие это данные.