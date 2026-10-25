Украина намерена отыскать останки Мазепы и Сагайдачного и перезахоронить их

Руководство Украины ведет поиск захоронений "выдающихся исторических деятелей", в том числе гетманов Петра Сагайдачного и Ивана Мазепы, сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя главы офиса Владимира Зеленского Ирины Верещук.

Как отметила замглавы офиса Зеленского, останки Сагайдачного могут находиться на территории Киево-Могилянской академии. Их планируется перезахоронить. Сейчас ожидается разрешение на продолжение раскопок. Также продолжаются поиски останков Ивана Мазепы на территории современной Румынии.

К слову, вопрос перезахоронения останков Степана Бандеры пока не рассматривается из-за сложных политических решений и отсутствия на данный момент согласия семьи.

Фото: magnific.com