Украина направила запрос в Google из-за русскоязычных результатов при поиске

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Елена Ивановская сообщила, что ее офис обратился в Google из-за выдачи русскоязычных результатов по украиноязычным запросам, пишет РБК.

По ее словам, в офис поступили обращения от ветеранов и военнослужащих. Они обратили внимание, что на запросы на украинском языке поисковая система выдает ответы на русском. При этом результаты поиска зависят от географической привязки пользователя.

"Мы уже направили официальное письмо в головной офис Google по поводу корректности алгоритмов выдачи результатов", - сказала Ивановская.

Омбудсмен также отметила, что перед правительством стоит задача разработать полный Государственный электронный тезаурус украинского языка, который охватит словоформы и диалекты для обучения больших языковых моделей.

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