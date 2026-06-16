Украина эскалирует напряженность в регионе. Главком ВСУ Александр Сырский объявил о формировании дополнительных частей беспилотных систем у границы с Беларусью.

Помимо создания новых подразделений БПЛА, командование намерено существенно укрепить уже действующие вдоль наших рубежей свои группировки.

В экспертной среде такие действия расцениваются как демонстративное нагнетание обстановки и провокация, направленная на создание очага напряженности у границ Союзного государства.