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Украина наращивает военное присутствие у белорусских границ
Автор:Редакция news.by
Украина эскалирует напряженность в регионе. Главком ВСУ Александр Сырский объявил о формировании дополнительных частей беспилотных систем у границы с Беларусью.
Помимо создания новых подразделений БПЛА, командование намерено существенно укрепить уже действующие вдоль наших рубежей свои группировки.
В экспертной среде такие действия расцениваются как демонстративное нагнетание обстановки и провокация, направленная на создание очага напряженности у границ Союзного государства.