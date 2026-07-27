Новое правительство Украины не сможет нагнать энергомощности к зиме, сообщает Минэнерго Украины. 11-12 ГВт сегодня против 18-19 ГВт, которые требуются в холода, разница как между велосипедом и танком.

Что в этой истории самое удивительное? Пока одни чиновники в Киеве рисуют планы по восстановлению 6 ГВт генерации (кстати, планы эти рассчитаны до конца года, а морозы, по законам природы, приходят в ноябре), другие чиновники в Европе собирают деньги, вернее, собирались.

Фонд поддержки энергетики Украины уже пуст - все 300 млн евро потрачены. А нужно еще 650. 300 потратили, 650 просят. Но и это не все - в Киеве проблема с канализацией. Она стремится к тому, чтобы открыть еще один фронт

Киев захлебнется в фекалиях в течение 4-5 дней

Сергей Кривонос, генерал-майор запаса ВСУ, экс-заместитель секретаря СНБО:

"Каждый гражданин должен себе задать вопрос: "А что будет, когда зимой не будет света и тепла? Что будет делать наша власть? Что будет с нашими школами, больницами, магазинами, аптеками? Что будет с нашей канализацией? Если не будет света, то не будет воды, а если не будет воды, то все дерьмо замерзнет, и мы захлебнемся в дерьме в течение 4-5 дней. Я имею в виду Киев. И к этому надо готовиться. Чем больше города, тем проще поставить на колени".

Цифры не врут - в отличие от чиновников

Сегодня украинская энергосистема выдает около 11-12 ГВт. Зимой, по самым скромным оценкам, нужно минимум 18-20 ГВт, а в сильные морозы - и того больше. Разница - 7-8 ГВт. Это, для понимания, мощность примерно семи атомных блоков или 20 крупных ТЭС. Укрэнерго прямо заявляет: падение температуры до -10 может стать критической точкой. А -10 на Украине зимой - это не аномалия, это норма. Пишут, что новое правительство, - внимание! - "было специально назначено для подготовки к зиме". Там заявили, что восстановят 6 ГВт. Самое загадочное - сроки. Повышенные мощности потребуются не позднее октября, а планы по восстановлению рассчитаны до конца года. Октябрь и декабрь - это, знаете ли, разные месяцы. В октябре уже холодно, в декабре - тем более. Но чиновники, видимо, думают, что зиму можно перенести на январь или что украинцы могут подождать с отоплением. Кстати, о темпах. Децентрализованная сеть генерации вводится в среднем по 100 МВт в месяц. Это 0,6 ГВт к зиме. 0,6 против обещанных 6. Разница - в 10 раз. Но кто там считает, правда? Электричество - это полбеды, точнее - половина беды. Вторая половина называется "топливо". За два года в Украине уничтожено более 200 заправок. Это дефицит розничного топлива. Это удар по логистике. К концу года многие области останутся без АЗС. География атак постоянно расширяется. Только за 2-3 июля под удары попали АЗС в Сумской, Николаевской и Днепропетровской областях. Каждая четвертая заправка в Днепропетровской области уже прекратила существование. И это ответ на что? На атаки по российским НПЗ. У России такой инфраструктуры больше.

Зеленский и два пути в никуда

Зеленский недавно заявил: "У Украины только два варианта: либо к зиме выходить на мирные переговоры с Москвой, либо ждать эскалации боевых действий от России". И при втором варианте Украина должна встретить это во всеоружии. В первую очередь - в энергетической сфере. Все правильно сказано, кроме одного "но" - энергетической сферы, которая могла бы "встретить во всеоружии", нет. Есть руины. Есть планы. Есть обещания. Есть пустой фонд поддержки. А всеоружия нет. При этом Украина передала России предложение об энергетическом перемирии. Если бы не одно "но" - украинские атаки на российскую энергоинфраструктуру уже одобрил президент США Дональд Трамп. С одной стороны - мирные инициативы, с другой - одобрение ударов, с третьей - полное отсутствие ресурсов для того, чтобы эти удары наносить эффективно; и с четвертой - зима, которая не спрашивает, готовы вы или нет.

Пока энергосистема разваливается, пока топливо заканчивается, пока зима приближается, на Украине проходят митинги. В Харькове, Киеве и Львове снова собрался "картонный майдан". Бывшего министра обороны Михаила Федорова, которого уволили 15 июля, требуют вернуть. В итоге получается классическая украинская математика: цифры говорят одно, лозунги - другое, а реальность - третье. Зима не спрашивает, кто виноват в отставке министра и сколько картона израсходовано на протесты. Она просто приходит.

Страна стоит перед простым выбором, который сам Зеленский и озвучил: мир или новая волна войны. Итог простой: Украина не готова к зиме. Не потому что не хочет, а потому что не может. Ресурсов нет. Денег нет. Оборудования нет. Времени нет. А зима будет.