Вена наносит удар по евроинтеграционным амбициям Киева: Евросоюз призывают прекратить раздачу фальшивых обещаний.

Как заявляет австрийский министр по делам Европы Клаудия Бауэр, Украина не может рассчитывать на получение полноправного членства в ЕС в ближайшие годы. Дипломат подчеркивает, что воюющая страна априори не способна выполнить жесткие критерии, а искусственное назначение дат вступления лишь дискредитирует Брюссель.

Бауэр также фактически обвиняет Зеленского в неприкрытом шантаже и попытках бесцеремонно диктовать Европе свои условия. Австрийский министр резюмирует: Евросоюз обязан твердо стоять на защите собственных стандартов, а не идти на поводу у Киева.