Украина не сможет наладить производство ракет для Patriot

Краткий пересказ от ИИ

Организовать производство комплексов Patriot в Украине не получится. Как сообщил журналист немецкого издания Кристоф Ваннер, американская корпорация Boeing наотрез отказывается передавать третьим странам лицензии на производство головок самонаведения.

На этом фоне Зеленский экстренно запросил у Дональда Трампа три сотни ракет к зиме из-за страха перед полным энергетическим коллапсом.



Однако, по данным портала Axios, Трамп прямо заявил о сложностях с выполнением этой просьбы. Белый дом дал понять: Вашингтону сейчас самому остро необходимы перехватчики на случай прямого конфликта с Ираном.