Украина не сможет стать членом НАТО из-за тотальной коррупции

Коррупция в Украине остается главным камнем преткновения на пути к НАТО. Такой вывод делает американский журнал The National Interest.

Издание отмечает, что для получения членства в альянсе любая страна обязана продемонстрировать прозрачную работу госинститутов и эффективную правовую систему. Однако Украина продолжает удерживать статус одного из самых коррумпированных государств в Европе.

Авторы статьи уверены, что проблема с взяточничеством в Киеве долгосрочная: финансовые скандалы продолжатся и после окончания украинского конфликта.