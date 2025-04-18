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Украина не соответствует ни одному критерию для вступления в ЕС - депутат бундестага
Украина не соответствует ни одному критерию для вступления в ЕС - депутат бундестагаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31342c54-45b5-4255-b427-c9bb6ece7e75/conversions/77577f15-0a8c-447e-8837-ccb652b37000-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31342c54-45b5-4255-b427-c9bb6ece7e75/conversions/77577f15-0a8c-447e-8837-ccb652b37000-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31342c54-45b5-4255-b427-c9bb6ece7e75/conversions/77577f15-0a8c-447e-8837-ccb652b37000-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31342c54-45b5-4255-b427-c9bb6ece7e75/conversions/77577f15-0a8c-447e-8837-ccb652b37000-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Германии заявили, что Украина не отвечает ни одному критерию для вступления в Европейский союз. Об этом сказал депутат бундестага, внешнеполитический эксперт фракции "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре немецкому изданию Deutschland Kurier, пишет ТАСС.
"Мы видим, как ЕС вмешивается в дела Грузии, Молдовы, тянет к себе Украину, хотя последняя не соответствует ни одному критерию для вступления. ЕС стал политическим клубом, продвигающим леволиберальную идеологию", - заявил депутат.
По словам Котре, санкции и пошлины вводятся с прицелом на внутреннюю политику США, чтобы повлиять на симпатии демократов. "Это уже не экономика, это борьба за идеологическое влияние, и это против интересов граждан и отдельных стран", - добавил он.