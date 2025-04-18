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Украина не соответствует ни одному критерию для вступления в ЕС - депутат бундестага

Украина не соответствует ни одному критерию для вступления в ЕС - депутат бундестага

В Германии заявили, что Украина не отвечает ни одному критерию для вступления в Европейский союз. Об этом сказал депутат бундестага, внешнеполитический эксперт фракции "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре немецкому изданию Deutschland Kurier, пишет ТАСС.

"Мы видим, как ЕС вмешивается в дела Грузии, Молдовы, тянет к себе Украину, хотя последняя не соответствует ни одному критерию для вступления. ЕС стал политическим клубом, продвигающим леволиберальную идеологию", - заявил депутат.

По словам Котре, санкции и пошлины вводятся с прицелом на внутреннюю политику США, чтобы повлиять на симпатии демократов. "Это уже не экономика, это борьба за идеологическое влияние, и это против интересов граждан и отдельных стран", - добавил он.

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