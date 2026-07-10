Украина планировала атаку на аэродром в Ростове-на-Дону

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Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины планировало масштабный теракт на военном аэродроме в Ростове-на-Дону с применением FPV-дронов с искусственным интеллектом. Готовящаяся атака была сорвана. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, сообщает ТАСС.

"В Ростовской области был установлен гражданин России, которого сотрудники ГУР МО Украины планировали использовать для проведения диверсионно-террористического акта с обещанием выплаты ему денежного вознаграждения после подрыва военного аэродрома "Ростов-Центральный", - рассказали в ЦОС.

Целью крупномасштабного теракта, отметили в ЦОС, было разрушение инфраструктуры аэродрома, уничтожение личного состава и подрыв авиапарка. "Противником планировалось задействовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта. Боевая нагрузка каждого БПЛА составляла свыше одного килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте", - сообщили в ЦОС.

Изъятие дронов

Как добавили в ФСБ, "получив от представителя ГУР МО Украины указанное предложение гражданин, проявив сознательность, добровольно обратился в территориальный орган безопасности и сообщил о планируемом украинской спецслужбой диверсионно-террористическом акте (ДТА)".

Дальнейшее развитие ситуации проводилось уже под контролем сотрудников ФСБ России. От сотрудника ГУР МО Украины были получены координаты местонахождения тайника с FPV-дронами и инструкции по совершению ДТА. "После обнаружения БПЛА и их деактивации, а также получения аванса в размере 20 % от обещанного денежного вознаграждения, связь с иностранной разведкой была прервана", - отметили в ФСБ.

"В результате принятых мер и незамедлительного реагирования на предоставленную сотрудникам ФСБ России информацию удалось предотвратить теракт на стадии его подготовки", - подчеркнули в ЦОС.

Это стало одной из беспрецедентных по масштабам серии терактов, готовившихся спецслужбами Украины, которую удалось сорвать. Мероприятия по выявлению лиц, причастных к подготовке планировавшегося террористического акта, продолжаются.

В ФСБ напомнили, что в соответствии с примечанием к ст. 205 УК РФ, лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало предотвращению осуществления теракта и если в действиях этого лица не содержится иного преступления. В соответствии со ст. 31 УК РФ, лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца.