Украина планирует нанести удары по России с территории Латвии. Киев в настоящий момент убеждает Ригу, что место запуска БПЛА нельзя будет определить. Об этом сообщает Служба внешней разведки России.

В докладе уточняется, что режим Зеленского нацелен всеми силами демонстрировать своим идейным и финансовым покровителям в Европе сохранение боевого потенциала ВСУ и их способности наносить ущерб российской экономике. В связи с этим ведется подготовка террористических атак на тыловые регионы Федерации.



По данным СВР, в Латвию уже направлены военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ - они размещены на латвийских военных базах. При этом эксперты говорят, что прибалты уже проводят "разведку боем". Так, Латвия, по договоренностям с Киевом, запускает БПЛА со своей территории.

Руслан Панкратов, заведующий отделом Прибалтики Института стран СНГ