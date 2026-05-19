Украина планирует удары по России с территории Латвии
Украина планирует нанести удары по России с территории Латвии. Киев в настоящий момент убеждает Ригу, что место запуска БПЛА нельзя будет определить. Об этом сообщает Служба внешней разведки России.
В докладе уточняется, что режим Зеленского нацелен всеми силами демонстрировать своим идейным и финансовым покровителям в Европе сохранение боевого потенциала ВСУ и их способности наносить ущерб российской экономике. В связи с этим ведется подготовка террористических атак на тыловые регионы Федерации.
По данным СВР, в Латвию уже направлены военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ - они размещены на латвийских военных базах. При этом эксперты говорят, что прибалты уже проводят "разведку боем". Так, Латвия, по договоренностям с Киевом, запускает БПЛА со своей территории.
Руслан Панкратов, заведующий отделом Прибалтики Института стран СНГ: "Это даже не версия и не гипотеза, это факт. Все дроны, которые совершенно недавно, несколько недель назад, атаковали нефтехранилище, это все действительно маркируется якобы украинское, это очень удобно, они вылетают с территории стран Прибалтики".