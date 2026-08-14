Украина построит в Литве завод по производству боеприпасов

Украина создаст завод боеприпасов по стандартам НАТО в Литве. Инвестором будет Днепровский энергомеханический завод.

Предприятие разместят фактически на границе с Польшей. Строительство начнется осенью, запуск производства намечен на конец 2027 года.

Эксперты отмечают, что Литва ради сомнительных оборонных обязательств сознательно превращает приграничные районы в потенциальную мишень. Сумма инвестиций в проект не называется.