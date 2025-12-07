3.76 BYN
2.90 BYN
3.38 BYN
Украина признала Степана Разина символом российского империализма
Автор:Редакция news.by
В Украине переоценивают очередную историческую фигуру. Казачьего атамана Степана Разина признали символом пропаганды "российского империализма", это следует из материалов украинского Института национальной памяти.
Теперь, согласно закону, местные власти обязаны "декоммунизировать" все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с именем атамана.
Разин был предводителем одного из крупнейших крестьянских восстаний XVII века. Ранее в список "имперских" деятелей попали Иван Сусанин, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, атаман Ермак и многие другие.