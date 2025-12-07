Украина признала Степана Разина символом российского империализма

В Украине переоценивают очередную историческую фигуру. Казачьего атамана Степана Разина признали символом пропаганды "российского империализма", это следует из материалов украинского Института национальной памяти.

Теперь, согласно закону, местные власти обязаны "декоммунизировать" все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с именем атамана.