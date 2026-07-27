Украина развернет массовое производство британских систем РЭБ

Великобритания передает Украине права на массовое производство систем радиоэлектронной борьбы для беспилотников. Речь идет о глушилках. Устройства размером с планшет устанавливаются на ударные дроны для подавления радаров и обхода систем ПВО.

Лондон уже поставил Киеву тысячи таких модулей, а теперь официально передает лицензию. Эксперты отметили, что взамен британские военные рассчитывают получить технические данные о работе систем в реальном бою для модернизации собственного вооружения. Всего же к концу 2026 года Британия обязалась передать Украине не менее 150 тыс. беспилотников различных модификаций. Финансирование этой программы частично осуществляется за счет долей от замороженных российских активов.

Фото: РИА Новости