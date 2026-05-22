"Украина сделала это не самостоятельно" - Мирошник об атаке ВСУ в Старобельске

В Луганской Народной Республике киевский режим провел чудовищный теракт против мирных граждан. Украинские БПЛА ударили по колледжу в Старобельске. Погибли 6 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести, пострадавших - свыше 40.

Всего в общежитии, по информации от главы ЛНР Леонида Пасечника, могли находиться до 86 человек - это подростки от 14 до 18 лет.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. По словам российского лидера, удар не был случайным. Никаких военных объектов или объектов спецслужб рядом не было. Это еще раз подтверждает неонацистский характер киевского режима. Минобороны получило приказ подготовить ответ на удар по Старобельску.

Яна Лантратова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ffd0fa4-af7f-4fc5-b834-32809cc770e6/conversions/226dd3f7-4fb0-498a-a4db-2be6225d9b83-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ffd0fa4-af7f-4fc5-b834-32809cc770e6/conversions/226dd3f7-4fb0-498a-a4db-2be6225d9b83-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ffd0fa4-af7f-4fc5-b834-32809cc770e6/conversions/226dd3f7-4fb0-498a-a4db-2be6225d9b83-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ffd0fa4-af7f-4fc5-b834-32809cc770e6/conversions/226dd3f7-4fb0-498a-a4db-2be6225d9b83-xl-___webp_1920.webp 1920w

Яна Лантратова, уполномоченный по правам человека в России:

"Ночью в ЛНР произошла чудовищная трагедия. ВСУ нанесли прицельный удар по спящим детям. Вражеские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. Мы ожидаем от международных организаций реакции на преднамеренный удар по гражданскому объекту, где обучаются и проживают дети. Мы рассчитываем также на соответствующую оценку произошедшего со стороны международного сообщества. Подобные действия с точки зрения международного гуманитарного права могут и должны рассматриваться как военное преступление".

На месте трагедии ведутся спасательные работы. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте. В МИД России уверены, что удары были нанесены при содействии натовских специалистов и целенаправленно. 6 украинских беспилотников тремя волнами атаковали одно и то же место. Нет оснований полагать, что дроны могли попасть в общежитие из-за того, что были сбиты или отклонились от курса.

Родион Мирошник news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/63017161-46ce-4463-b81d-21f82e5a0e2c/conversions/abc4d0d1-835f-4740-8fec-6ff8183e10ac-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/63017161-46ce-4463-b81d-21f82e5a0e2c/conversions/abc4d0d1-835f-4740-8fec-6ff8183e10ac-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/63017161-46ce-4463-b81d-21f82e5a0e2c/conversions/abc4d0d1-835f-4740-8fec-6ff8183e10ac-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/63017161-46ce-4463-b81d-21f82e5a0e2c/conversions/abc4d0d1-835f-4740-8fec-6ff8183e10ac-xl-___webp_1920.webp 1920w

Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России:

"Мы понимаем, что Украина сделала это не самостоятельно. Здесь в любом случае использовались разведывательные данные, которые были предоставлены явно западными партнерами Украины, а также использовалось вооружение, которое было закуплено на средства, предоставляемые в большинстве своем Европейским союзом и европейскими партнерами. Оно было даже произведено или собрано на территории Украины, но из деталей, которые поставляют западники, поддерживающие украинскую террористическую войну".

Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН, оно состоится 22 мая в 22:00 по минскому времени.