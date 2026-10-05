Украина столкнулась с острым дефицитом локомотивов

Логистическая система Украины оказалась на грани полного паралича из-за катастрофической нехватки тягового подвижного состава.

Как сообщает Financial Times, министр аграрной политики страны признал, что у Киева практически не осталось резервных локомотивов. Проблема обострилась после того, как с начала 2026 года точечные удары вывели из строя 310 локомотивов. Это больше, чем за предыдущие четыре года вместе взятые.

Всего же повреждено свыше 600 машин. При этом из-за дефицита тяги внутри страны могут намертво застрять до 35 млн т экспортного зерна.