Украина вносит раздор между участниками Евросоюза

Намерение Украины в ускоренном порядке войти в Евросоюз может вызвать раскол между участниками саммита ЕС в Брюсселе. Об этом пишет Financial Times.

По информации источников газеты, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия в особенности упорно сопротивляются этим переговорам. Об этом говорят дискуссии среди европейских послов, которые прошли на неделе.

Это подтверждает и информация портала EurActive. Основными препятствиями для ускорения вступления Украины в ЕС станут Франция и Нидерланды. В европейских столицах дата вступления Украины в 2028 году, на которой настаивает Владимир Зеленский, считается невозможной и даже не подлежащей обсуждениям. Единственный возможный вариант - "ассоциированное членство" без права голоса до присоединения к Евросоюзу.