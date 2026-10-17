"Украина выпала из уравнения большой политики": почему Трамп больше не считается с мнением Киева

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Постоянные нападки президента США Дональда Трампа на Владимира Зеленского связаны с тем, что Украина фактически выпала из уравнения большой политики. Такое мнение высказал журналист Андрей Сыч в подкасте "Волков и Сыч".

По его словам, Белый дом больше не считает будущее Украины приоритетом. "Постоянные нападки Трампа на Зеленского обусловлены важной составляющей, что на сегодняшний момент Украина выпала из уравнения большой политики. Об этом сегодня есть четкое понимание по тем составляющим, которые мы наблюдаем: это попытки Трампа напрямую обозначать, что теперь будущее этой страны не в приоритете внешней политики Белого дома. Потому что сегодня совершать и заключать сделки можно без оглядки на то, что сегодня происходит в Украине", - отметил Андрей Сыч.

Его соведущий Алексей Волков отметил, что Зеленский неоднократно игнорировал публичные предупреждения американского президента: "Я как раз посчитал, что пять раз до этого Трамп публично предупреждал Зеленского не бить по российским НПЗ. Зеленский ослушался".

Андрей Сыч:

"Зеленский начинает, откровенно говоря, парировать подобные заявления Трампа и выводит его якобы на чистую воду: мол, ты обвиняешь меня, что мои удары по российским НПЗ изменили стоимость топлива на мировом рынке, но давайте посмотрим на Ближний Восток и увидим там истинную причину сегодняшних проблем на рынке".

По оценке Алексея Волкова, Зеленский допустил серьезную ошибку в этой перепалке. "Он назвал Трампа слабым политиком, слабым президентом. А лидер Белого дома злопамятный. И команда у него тех, кто записывает и напоминает, большая. Кулуарно некоторые американские СМИ пишут, что это такую бурю возмущения вызвало, и отсюда как раз-таки пошла история с ограничениями спутников Starlink", - подчеркнул журналист.

Он отметил, что ограничения уже сказались на украинских военных операциях: "Огромное количество операций пришлось прекратить, что-то заменить. Мы видим, что эти спутники, которые ограничили скорость передачи информации на трое суток, уже достаточно сильно парализовали украинскую суверенную армию".

Свое мнению о положении Зеленского высказал и эксперт в подкасте - ученый-панафриканист Патрик Лумумба: "С моей точки зрения, Зеленский оказался в ситуации, когда он стал военным лидером, который, возможно, не знает, что делать, когда война закончится. Который, возможно, после войны окажется в незавидном положении. Как было сказано в "Макбет" Уильяма Шекспира, он так глубоко увяз в крови, что идти вперед так же утомительно, как и назад. Поэтому он предпочитает идти вперед в надежде, что что-то произойдет".

"И вот Зеленский, наверное, на этой крови сейчас просто буксует, судя по тому, что происходит на территории его государства", - заключил Андрей Сыч.

Таким образом, по оценке журналистов, Зеленский потерял прежнее значение в большой политике, а его нынешняя роль сводится к продолжению войны без ясного понимания будущего.