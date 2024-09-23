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Кто и сколько поставляет оружия Украине, смотрите в рубрике "По форме"
Запад тратит на войну в 22 раза больше, чем на гуманитарную помощь. ООН за год выделила Палестине всего около 1,5 млрд долларов. При этом за 2 года Евросоюз поставил Украине оружия на 28 млрд. В планах на 2025 год поставить еще 20 млрд.
Тем временем США потратили на "незалежную" свыше 113 млрд долларов. Западноамериканская машина смерти останавливаться не собирается. Кто и как помогает Украине, в новом выпуске "По форме" разбиралась Анна Литаш.
Пока одни политики требуют немедленного прекращения поставок оружия Украине, другие выписывают все новые и новые чеки на крупные суммы. Одни запрещают бить своим оружием по территории России, другие разрешают.
Чехарда слов, вереницы заявлений, эмоциональные высказывания и конвейеры новостей с мощными заголовками мелькают в западной прессе о помощи или отказе "незалежной" победить русского медведя на поле боя. Что это - иллюзия помощи, отвлекающий маневр для тихой переброски очередной партии вооружения, громкие и пустые обещания? Давайте разберемся.
Глупо отрицать поддержку Западом и США Украины. Без помощи союзников боевые действия завершились бы через полгода. Яркий пример - перенос конфликта на территорию Курской области. Сотни украинских дронов ежедневно разрезают небо над российским приграничьем. Боевые машины, артиллерия, танки, ракетные комплексы - всего в достатке. Изо дня в день российская армия перемалывает их в порошок, но тут же появляются новые. Кто и в каком количестве передает, узнать сложно. Информация, излагаемая политиками, противоречива.
Например, немецкие СМИ недавно заявили, что Германия сокращает поддержку Киева. Тут же канцлер Германии Олаф Шольц делает опровержение и выступает на ТВ с заявлением, что Берлин твердо намерен поддерживать Украину. Сообщает, что правительство уже запланировало выделение Украине 4 млрд евро на 2025 год.
Италия в свою очередь также заявила о поддержке, но поставки вооружения задерживаются. Так министр обороны Италии Гвидо Крозетто сообщил причину - страна не справляется с темпами производства ЗРК для ВСУ из-за отпусков и выходных. Это шутка? Или скрытый бойкот?
При этом недавно на заседании глав Минобороны стран Евросоюза было принято решение о долгосрочном финансировании Киева, а именно до 2027 года. Сумма помощи насчитывает 50 млрд евро. Если отмотать пленку еще, то в марте постоянные представители стран - членов Европейского союза согласовали выделение в Европейский фонд мира 5 млрд евро, чтобы оказать военную помощь Украине в 2024 году. И это только так, пара пунктов за пару месяцев. До этого Жозеп Боррель заявил, что за 2022-2023 годы Евросоюз поставил Украине вооружения на 28 млрд евро. При этом он призывает помогать Украине и самостоятельно. На это кто-то откликается, другие молчаливо отсиживаются, третьи, как обычно, делают громкие заявления. А врут они или нет, если посмотреть на примеры выше, не совсем понятно.
А вот пример из свежих новостей. Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Варшава не станет передавать Украине истребители МиГ-29, которые та активно требует, поскольку в ВВС Польши их пока нечем сменить на боевом дежурстве. При этом польский лидер намекнул, что если НАТО сможет организовать замену уже порядком устаревших истребителей на что-то другое, то Украина все же дождется самолетов.
Болгария тоже протягивает руку помощи, правда, не деньгами, а вооружением. И, как и Польша, со своими корыстными целями. На днях София передала Киеву самоходки "Гвоздика". Министр обороны назвал это вооружение отпавшей необходимостью. Он подчеркнул, что за каждую переданную единицу вооружения Киеву Болгария получает финансовую компенсацию. В конце своего заявления он сообщил, что страна планирует закупать новые артиллерийские установки. Вот и весь мотив благородной помощи.
Еще одна помощница - Латвия. На этот раз прибалты подготовили для украинских друзей 1,5 тыс. дронов. Всего планируется поставить 2,5 тыс. беспилотников различных типов, произведенных латвийскими предприятиями. Это, наверное, те, которые влетают сейчас в жилые дома Курской и Белгородской областей.
И напоследок обозначим очередной жест доброй воли от США. В июле 2024 года американцы заявили, что подготовили новый пакет помощи Украине на сумму 225 млн долларов. В него вошла система ПВО Patriot, а также ракеты для ЗРК, системы залпового огня HIMARS и артиллерийские боеприпасы, оборудование и боеприпасы для беспилотников, противотанковые ракетные комплексы. А в конце августа утвердили еще один пакет вооружений на 125 млн долларов.
Да, кто-то действительно создает иллюзию помощи. Другие сбрасывают старое вооружение в надежде получить за него новые орудия и вознаграждения. Но главный поставщик смерти на Украину - США, которые не жалеют ничего: ни денег, ни техники. Их цель одна - выписывая очередной чек, чиновники из Белого дома самозабвенно представляют себе, как их ракеты стирают славянский народ с лица земли.
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