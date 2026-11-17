Краткий пересказ от ИИ

16 ноября в 23:54 Крымский мост перекрыли. Движение поездов и автомобилей до сих пор приостановлено. По данным Минтранса РФ, пострадавших нет, специалисты оценивают ущерб. Подтверждено, что после ударов обрушились одна из арок и часть дорожного полотна автомобильной части моста.

СК России возбудил уголовное дело о теракте после атак на мост 16 и 17 ноября. По данным ведомства, мост атаковали украинские беспилотники, конструкции получили повреждения. Следователи устанавливают причастных.

Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев координируют действия. Они призвали жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок к мосту и доверять только официальным источникам. Советник главы Крыма Олег Крючков попросил крымчан не ездить в Краснодарский край и пообещал сообщить об изменениях в логистике дополнительно. По его словам, цепочки поставок не нарушены: продукты, товары и топливо по мосту в основном не возили, основной поток составляли легковые машины и автобусы.

© Оперштаб Краснодарский край © Оперштаб Краснодарский край

На станции "Тамань-пассажирская" открыли два круглосуточных пункта обогрева с горячим чаем, полевой кухней и биотуалетами. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пообещал при необходимости добавить пункты питания и обогрева на подъездах к мосту.

Каждый удар - новый виток эскалации

Это давно сложившаяся традиция постмайданной Украины. Режим, что при Ющенко, что при Порошенко и особенно при Зеленском, никогда не гнушался громкими перформансами, а с началом конфликта в феврале 2022 года - и бесчисленными терактами.



Напомним: до первого удара по Крымскому мосту в октябре 2022 года Россия вела СВО, так сказать, в особо выдержанном конвенциональном режиме. Но после этого удара тональность Кремля по отношению к боевым действиям стала жестче.



Следующий виток эскалации пришелся на так называемое контрнаступление ВСУ в летне-осенней кампании 2023 года. А финалом этой кровавой эскалации стал август 2024-го, когда нацбаты и самые подготовленные подразделения ВСУ вошли в Курскую область.



Теперь и удар по Крымскому мосту можно объективно отнести к очередному эскалационному треку со стороны киевского режима. Очевидно, что ответ Кремля на этот теракт не заставит себя долго ждать. Давайте тогда разберемся в причинах нового витка украинского милитаристского нагнетания.



Встреча трех лидеров: Ялта-2 или новый Тегеран?

Путин, Си Цзиньпин и Трамп встретятся 19 ноября на полях саммита АТЭС. Там они постараются артикулировать совместную позицию не только по конфликту в Украине, но и обозначить рамки нового мироустройства.



Понятно, что общее понимание у них сложилось давно, а эта встреча лишь послужит тому, что в терминах "реальполитик" называется "подтверждением своей позиции языком действий". Многие эксперты и политологи уже начали называть эту встречу Ялтой-2, впрочем, как и множество подобных инициатив, озвученных годами ранее.



Но при всем уважении к этим столпам политической мысли, называть их встречу Ялтой-2 преждевременно: общий контур нового мирового порядка пока не оглашен и не имеет на своей стороне подавляющего большинства других держав, принимающих решения. Скорее всего, встречу трех лидеров на полях АТЭС можно назвать аналогом Тегеранской конференции, но со своими особенностями.

"Коллективный Враг" без лица

Главное отличие от Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций в том, что противник, которому сегодня противостоят лидеры, представлен не персоной, а собранием политических элит, представителей крупнейшего и старейшего бизнеса (военного, химического, нефтедобывающего и перерабатывающего, логистического, финансового, во главе с BlackRock и "большой тройкой"), рядом монарших особ и их воцарившихся сюзеренов по всей Западной Европе и многими-многими другими, кого уже принято называть дипстейтом.

Марионетка, вышедшая из-под контроля

А аватаром, который стоит в авангарде всего этого финансово-монаршего дипстейта, выступает правитель Банковой Зеленский. Сначала его поставили на эту роль как жертву "необоснованной агрессии". Но со временем, благодаря этой жертвенной позиции, прекрасно выстроенной медийной накачке и находящей отклик крайне агрессивной популистской криворожской дворовой дипломатии, он получил небывалую популярность у абсолютно аполитичных людей и сам поверил в себя как в "мессию" всего хорошего против злосчастного Мордора.



И теперь это уже не сам Зеленский, а тот "всеобщий Зеленский", которого из него сотворили западные политтехнологи при помощи Байдена, Джонсона, Мерца и Шольца, Макрона и фон дер Ляйен и их карманных пропагандистских СМИ с "тысячей говорящих голов".



Он творит все, что ему вздумается, плюя на тех, кто и задал ему такой беспрецедентный политический импульс. Задуманная изначально как марионеточная, эта фигура вышла из-под контроля. Говорить об этом в кругах его кукловодов не принято, но намекать можно - через мемуары. Как, например, Байден, который уже после ухода с должности президента США написал в своей книге, что Зеленский капризный, угрюмый и упрямый.

Итог: мира не будет, пока не отключат режим

Ждать мира в Украине в ближайшее время не то что не стоит - это вообще бессмысленно. Любой мирный трек будет упираться в главное: нежелание киевского режима идти на урегулирование, несмотря на всю коррупцию во власти и поголовно во всех госструктурах (НАБУ, САП и ВАКС не дадут соврать).



Для нынешней власти Украины война - это не только источник заоблачного обогащения за счет обычных граждан ЕС и Великобритании. Это в первую очередь ее показушная легитимность в глазах хозяев, которая и удерживает весь режим у власти.



И никакие скандалы, давление из Вашингтона или даже Брюсселя на киевский режим особо не повлияют. Из-за слабого контроля со стороны финального бенефициара российско-украинского конфликта режим решил уйти в самостоятельные политические игрища.



Но пока Банковая лютует в своих кровавых политических забавах, народ Украины, России, да и весь мир живет на грани чего-то по-настоящему пугающего. И пока в умах тех, кто развязал этот конфликт, не наступит понимание, кого они взрастили, и пока они не отключат этот режим от своего покровительства, конфликт не остановится. Он будет лишь приобретать новые и новые формы, множа скорбь, насилие и непримиримую злость одних, некогда близких людей, к другим.