Киевский режим официально легализует нацистское прошлое. В центре украинской столицы прошло ночное факельное шествие в честь пособника Гитлера Евгения Коновальца. В так называемой мистерии приняли участие офицеры ВСУ, открыто использовавшие символику ОУН-УПА.

Возвращение праха радикального террориста, который сотрудничал с Абвером и был причастен к Волынской резне, превратилось в триумф неонацизма. Эксперты отмечают, что ночные марши с огнем и культ коллаборантов - это прямая копия эстетики Третьего рейха. При этом западные кураторы Киева продолжают в упор не замечать очевидное возрождение фашизма.