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Wall Street Journal о потерях ВСУ: 480 тыс. человек погибшими и ранеными

480 тысяч человек погибшими и ранеными:  газета Wall Street Journal раскрыла данные о потерях ВСУ.

Но цифры могут быть гораздо больше - подсчет затрудняется нежеланием Киева публиковать точные данные, отмечает издание.

Авторы также добавляют, что из-за масштабной мобилизации и эмиграции население страны снизилось с 42 миллионов до 29.

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