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Wall Street Journal о потерях ВСУ: 480 тыс. человек погибшими и ранеными
480 тысяч человек погибшими и ранеными: газета Wall Street Journal раскрыла данные о потерях ВСУ.
Но цифры могут быть гораздо больше - подсчет затрудняется нежеланием Киева публиковать точные данные, отмечает издание.
Авторы также добавляют, что из-за масштабной мобилизации и эмиграции население страны снизилось с 42 миллионов до 29.
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