Украина: Акция протеста журналистов проходит в прямом эфире

В продолжение темы псевдодемократии и свобод по-американски. Журналисты трех закрытых украинских каналов сегодня устроили акцию в знак протеста против правительственной цензуры. Они собрались в студиях с заклеенными ртами. Недовольны запретом и граждане. У офисов каналов проходят все новые и новые акции в поддержку журналистов. По мнению многих, решение Зеленского не является самостоятельным - это прямое указание США.