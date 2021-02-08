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Украина: Акция протеста журналистов проходит в прямом эфире

В продолжение темы псевдодемократии и свобод по-американски. Журналисты трех закрытых украинских каналов сегодня устроили акцию в знак протеста против правительственной цензуры. Они собрались в студиях с заклеенными ртами. Недовольны запретом и граждане. У офисов каналов проходят все новые и новые акции в поддержку журналистов. По мнению многих, решение Зеленского не является самостоятельным - это прямое указание США.

Напомним, о закрытии каналов "112Украина", ZiK и NewsOne на минувшей неделе объявил президент Зеленский. Он заявил, что журналисты этих СМИ распространяют фейки и поддерживают терроризм. Отзыв лицензий последовал за введением санкций против владельца трех этих каналов Тараса Козака.


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