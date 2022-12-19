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Украина без света: NASA показало снимок из космоса

Украина без света: NASA показало снимок из космоса

Американское космическое агентство NASA показало снимок из космоса территории Украины, которая осталась без электричества после ударов 16 декабря, сообщаютРИА Новости.

Фотография датирована 17 декабря и на ней видно, что Украина находится в полной темноте, а вокруг - яркие пятна от света городов и инфраструктуры в соседних странах. На фото отчетливо заметно, что по сравнению с ноябрем светящихся объектов на украинской территории стало меньше.

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