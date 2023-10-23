3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Украина больше не в топе приоритетов США: помощь Киеву сокращает и Германия
Украина больше не в топе приоритетов США. В октябре помощь Вашингтона Киеву сократилась на 93,5 % по сравнению с началом года. За последние 30 дней Киеву дали лишь 200 миллионов долларов. Такие резкие перемены вызывают вопросы о будущей поддержке режима со стороны США. По данным СМИ, у Штатов остаются еще более 5 миллиардов долларов для Украины, однако их использование в контексте военной помощи вызывает сомнения.
По сообщению The New York Times, десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые обещали Киеву, получит Израиль. О том, что украинский конфликт понемногу отходит на второй план, свидетельствует и проект бюджета ФРГ на будущий год. Как пишет издание Bild, в нем не хватает более 5 миллиардов евро на военную помощь Киеву.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов