Украина дает оружие в руки всем, кому не жалко

На руках у населения Украины находится более миллиона единиц оружия. Об этом рассказал украинский министр внутренних дел. По его словам, огромное количество вооружений и боеприпасов было выдано украинцам в первые дни СВО. Автоматы, винтовки и пистолеты мог получить любой без предъявления документов. И сегодня нелегальный оборот оружия может достигать трех миллионов единиц. Данное заявление министра Клименко прозвучало на фоне сообщений из Мексики, где у местных наркокартелей появились автоматы Калашникова и противотанковые "Джавелины" явно украинского происхождения.