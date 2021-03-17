По-настоящему жуткие кадры приходят с Украины. Высокие цены на коммунальные услуги, отсутствие финансирования для программ по медицине и образованию, подготовка к крупнейшим выплатам по госдолгу в несколько миллиардов долларов в сентябре. Как итог - нищета, бедность и голод, которые заставляют пенсионеров искать продукты питания в мусорном контейнере с "просрочкой".