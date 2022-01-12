Украина готова ввести карточки на продовольствие

Офис украинского президента рассматривает возможность выпуска в стране продовольственных карточек. Это должно стать мерой защиты наиболее обездоленных: по данным ЮНИСЕФ, в стране недоедают приблизительно 10 миллионов граждан. В настоящий момент по всей Украине отмечен резкий рост цен на продовольствие: из-за подорожания газа молочники и хлебопеки либо закрывают производства, либо переписывают ценники на свою продукцию. Однако правительство страны придерживается ультралиберальной экономической стратегии и отвергает саму возможность регулирования тарифов. Поддержка населения, пусть даже с использованием купонов, социалистическая мера, однако подобное практикуется в Соединенных Штатах, а значит, для либерала зазорным не является.