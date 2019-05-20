Украина готовится к инаугурации президента. Зеленский вступит в должность через считанные часы

Буквально через три часа в Киеве начнется инаугурация Владимира Зеленского. День у нового президента Украины расписан буквально по минутам. Сначала он присягнет народу в здании Верховной рады, затем отправится на церемонию представления командующих видами ВСУ, примет участие в поднятии флага, после встретится с иностранными гостями. Это будут главы Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии, а также министры и другие представители более чем десятка стран, в том числе и Беларуси. В центре Киева сегодня ограничено движение. Ранее Зеленский настаивал на проведении инаугурации в воскресенье, однако Рада выбрала будний день.